Помощник госсекретаря США приедет в Киев и Москву обсудить ситуацию на Донбассе

Как говорится в сообщении госдепартамента США, в Киеве Нуланд обсудит с властями Украины ситуацию на востоке страны, реализацию минских соглашений, а также двусторонние отношения, сообщает ВВС.

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В Москве помощник госсекретаря будет также обсуждать ситуацию на Донбассе.

В сообщении американского ведомства не уточняется, с кем у Нуланд запланированы переговоры.