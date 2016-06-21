Помощник госсекретаря США приедет в Киев и Москву обсудить ситуацию на Донбассе

21:57, 21 июня 2016
Политика
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Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в среду прибывает с визитом в Киев, после чего отправится на переговоры в Москву.

Фото УНИАН

Как говорится в сообщении госдепартамента США, в Киеве Нуланд обсудит с властями Украины ситуацию на востоке страны, реализацию минских соглашений, а также двусторонние отношения, сообщает ВВС.

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В Москве помощник госсекретаря будет также обсуждать ситуацию на Донбассе.

В сообщении американского ведомства не уточняется, с кем у Нуланд запланированы переговоры.

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