Автомобиль из кортежа Ющенко толкали охрана и журналисты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО, находясь с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области, осмотрели ход восстановления средней школы им. Михаила Грушевского в селе Криворивня Верховинского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО также осмотрел восстановительные работы на участке дороги Верхний Ясенив - Устерики. Президент резко раскритиковал их неэффективность.

Он обратил внимание руководителя Государственной службы автодорог Украины Петра КРАВЧУКА на необходимость существенного ускорения темпов этих работ, особенно ввиду того, что после стихийного бедствия прошло три недели.

В общении Президента с местными жителями основной темой стали работа комиссий, проводивших инвентаризацию утраченного гражданами имущества, и выдача денежных компенсаций убытков от стихии.

Как передает корреспондент УНИАН, во время возвращения президентского кортежа сВерховины на труднодоступном участке дороги один из автомобилей застрял. Охране вместе с журналистами пришлось толкать машину.