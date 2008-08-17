У Ющенко возникает вопрос, почему Россия и Грузия применили силу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в России с пониманием воспримут новый порядок пересечения украинской границы Черноморским флотом РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время общения с прессой в с. Галич под Ивано-Франковском.

В.ЮЩЕНКО отметил, что согласование этого порядка должно происходить в рамках Украинско-российской межгосударственной комиссии на уровне президентов Украины и России.

Он напомнил, что три дня назад обратился к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ безотлагательно организовать работу подкомиссии по Черноморскому флоту РФ с тем, чтобы эта комиссия могла выработать «регламенты тех аспектов и тех моментов» безопасности, которые бы хотела Украина видеть в части временного пребывания Черноморского флота РФ на своей территории.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина менять свои отношения с СНГ, В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина не является членом этой организации.

В то же время он заметил, что события в Грузии в последние две недели взволновали каждого украинца. «Это прецедент, который коснулся впервые за 17 лет страны, входившей в Советский Союз, это первая война между бывшими республиками Советского Союза, это первая война в рамках СНГ», - сказал Президент.

По его словам, возникает много вопросов, и в первую очередь, почему в данном случае не сработали механизмы безопасности этой организации, почему страны – члены СНГ, провозгласившие братские отношения между собой, не смогли найти выход из ситуации мирным путем и применили силу друг против друга.

По мнению главы государства, это еще раз заставляет украинское общество задуматься над важностью вхождения в систему европейской коллективной безопасности.