На сегодняшний день нет сплоченной политической воли государства в желании деоккупировать Крым - эксперт

Об этом сказал на пресс-конференции «Крым в международной повестке дня» бывший правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабин.

«К сожалению, сегодня нет сплоченной политической воли государства в желании деоккупировать Крым», - сказал он.

По словам Бабина, международные мероприятия по деоккупации Крыма не есть панацеей. «Безусловно, Крым не будет освобожден только через международные меры, но их отсутствие также исключает освобождения наших территорий», - добавил эксперт.

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Он также отметил, что на сегодняшний день еще нет общей сплоченной народной воли по деоккупации Крыма, а также нет большого интереса бизнеса к этому процессу.

Бабин считает, что необходимо начать с внутренних мероприятий, потому что без внутренней повестки дня любые международные меры, любое общение с партнерами обречены на неудачу. «Если мы говорим, что это оккупированные территории, если мы говорим, что это государство-агрессор, мы соответственно должны относиться к этим территориям. Нельзя говорить о государстве-агрессора и иметь с ней дипломатические отношения, ежедневно 15 пассажирских поездов в сообщении. Простите, ни одно иностранное государство это никогда не будет воспринимать всерьез», - добавил он.

Также, по словам эксперта, отсутствие мощных Вооруженных Сил Украины автоматически исключает любую возможность деоккупации Крыма в будущем.

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По словам Бабина, международные меры по деоккупации Крыма можно разделить на меры международно-правового характера и меры санкционного характера.

«Если взять международно-правовые меры, это прежде всего обращение к международным институтам, это международный Уголовный суд, Европейский суд по правам человека, международные организации», - добавил он.

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Бабин также отметил, что деятельность Украины в Европейском суде по правам человека не имеет эффективной поддержки внутри страны. «Если сравнить институциональную возможность Украины и РФ в Страсбурге, начиная от количества штата, уровня материального обеспечения, зарплат, это просто совершенно разные измерения. И в таких условиях говорить, что мы можем что-то выиграть ...», - добавил он.