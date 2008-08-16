Саакашвили: Грузия согласится только на нейтральных миротворцев

Грузия согласится на присутствие только нейтральных и непредвзятых международных сил в Абхазии и Южной Осетии. Такое заявление сделал президент Грузии Михаил Саакашвили в Тбилиси на пресс-конференции с госсекретарем США Кондолиззой Райс.

"Мы соглашаемся на долгосрочное сотрудничество с непредвзятыми нейтральными международными силами в зонах конфликтов. Мы не допустим нахождения в Абхазии и Южной Осетии таких сил, которые хотят, чтобы мы потеряли эти территории. Компромисса по территориям не будет. Повторения исторического прошлого Россия уже не получит. Мы готовы на переговоры, но переговоров о капитуляции не будет", - сказал М.Саакашвили.

Президент Грузии подчеркнул, что недоволен позицией европейских лидеров, которые не приняли превентивных мер по предотвращению военной операции против Грузии. "Мы говорили европейским лидерам, что Россия готовится к оккупации Грузии, но мне не верили и считали, что это только мои эмоции. Я уверен, что этой беды можно было избежать", - заключил М.Саакашвили.

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