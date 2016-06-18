Антикоррупционная прокуратура обжалует решение суда для одного из фигурантов "дела Онищенко"

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал в Facebook.

«Наша позиция была, есть и будет неизменно принципиальной - содержание под стражей или 1,6 млрд грн залога. Убеждены, что только эта сумма является соразмерной к причиненному указанными преступлениями ущербу. Мы и в дальнейшем будем отстаивать твердую позицию по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлениями», - подчеркнул Холодницкий.

При этом он не назвал фамилию подозреваемого, в отношении которого будут обжаловать решение суда.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом залога в сумме 1 млн грн одному из 10 фигурантов уголовного дела о хищении газа украинской добычи Валерию Постному.

Вчера четырем фигурантам дела избрана мера пресечения в виде 60 суток ареста или 200 млн грн залога каждому, остальным продолжат избирать меру пресечения сегодня.

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Справка УНИАН. 15 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий заявил, что его ведомство инициировало арест и привлечение к ответственности народного депутата Александра Онищенко, подконтрольные структуры которого реализовывали ряд незаконных схем по реализации природного газа, который был добыт в совместной деятельности с госкомпанией «Укргазвыдобування».

В компаниях были проведены десятки обысков, задержано 10 задействованных в схемах лиц, а также было изъято более 50 тыс. долл.

По данным ГПУ, «в результате противоправных действий Онищенко и подконтрольной ему преступной организации, при реализации заранее разработанного преступного плана, указанными лицами было присвоено средства ПАО «Укргазвыдобування» в сумме более 1,6 млрд грн, чем нанесен ущерб государственным интересам на указанную сумму».

16 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.