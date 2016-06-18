Экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубу арестовали, залог - 450 миллионов (видео)

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Кацуба арестован Голосеевским судом, залог 450 млн. За 8 дней - три арестованных по делу Курченко на основании дособранных доказательств", - написал он.

Луценко также выразил благодарность прокурорам, "которые не спали 26 часов", и судьям.

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"Их круглосуточная честная и принципиальная позиция восстанавливает веру в справедливость и закон", - считает глава ГПУ.

Луценко отметил, что решение Голосеевского райсуда столицы относительно избрания Кацубе меры пресечения было принято сегодня в 6:42.

По сообщению Генпрокуратуры, срок ареста Кацубы - 2 месяца.

Напомним, 17 июня Кацуба был задержан в Киеве по подозрению в совершении преступления по статьям 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).

В ходе следствия установлено, что Кацуба причастен к присвоению средств "Нафтогаза" на сумму почти 450 миллионов гривень.