Яценюк советует Генштабу РФ заниматься портупеями

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что заседание соответствующей Подкомиссии Межгосударственной украинско-российской комиссии снимет все инсинуации вокруг Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня в Симферополе, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, комментируя заявление представителей российского Генштаба о том, что корабли ЧФ РФ не будут выполнять недавний указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о порядке пересечения украинской границы, А.ЯЦЕНЮК отметил, что «военных надо подальше держать от любой дипломатической риторики». «Не их (военных – УНИАН) дело комментировать законодательные или нормативные акты. Для этого есть Министерство иностранных дел, оно разберется. Они пусть портупеей занимаются, и пусть занимаются тем, чтобы случайно не стреляли их корабли в отдельных регионах», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Украинский спикер отметил, что заседание Подкомиссии Межгосударственной украинско-российской комиссии по Черноморскому флоту должно убрать «минимальную политизацию». «Для меня самое главное – чтобы Украину не втягивали в какую-либо провокацию. Это вопрос номер один», - сказал председатель ВР.

Он также не исключил, что на заседании Верховной Рады Украины может обсуждаться ситуация и по ЧФ. При этом спикер отметил, что, скорее всего, если это будет, то будет в рамках обсуждения общей ситуации в связи с кавказским конфликтом.

Глава Верховной Рады Украины также заявил, что в вопросах Черноморского флота Украина руководствуется соответствующими договорами и законами. А.ЯЦЕНЮК, в частности, отметил, что условия пересечения государственной границы Украины определяются внутренними документами, и в этом вопросе наша страна действует «в том объеме, который предусматривается законами и Конституцией Украины.

Спикер также сказал, что в рамках заседания по Черноморскому флоту могут быть достигнуты договоренности относительно подписания соглашения по флоту, в котором бы учитывался ряд факторов, не учтенных в основном соглашении по ЧФ.

При этом А.ЯЦЕНЮК добавил, что «это очень сложный кусок работы». «Имеется большая политическая составляющая, которую следует убрать», - резюмировал спикер.