Кравчук хочет круто взяться за крымчан

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что власти должны лишать украинского гражданства украинцев в Крыму, которые могут иметь российские паспорта.

Об этом он сказал в интервью “Газете по-украински” №147 от 15 августа.

“Президент может лишить указом или комиссия. Вызывают гражданина, и ему говорят выбирать. Выбирает российское — лишают украинского, и он становится иностранцем. На него не распространяются никакие права”, - сказалЛ.КРАВЧУК.

По его убеждению, в Крыму нужно поставить на все ключевые должности патриотов и государственников.

“Так, как сделала Россия в Южной Осетии. Там нет ни одного руководителя, который не проходил службу в России. Только их президент — осетин, все остальные — россияне или которые работали в России”, - сказал Л.КРАВЧУК.