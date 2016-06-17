Венецианская комиссия: судей нельзя наказывать за решения, признанные ЕСПЧ нарушением прав человека

Об этом сообщила судья ЕСПЧ Анна Юдковская, назначенная по квоте Украины, на своей странице в Facebook.

"Сторонникам введения дисциплинарной ответственности судьи за нарушения, которые установил ЕСПЧ: несколько дней назад Венецианская комиссия предоставила Amicus Curiae Brief Конституционному суду Молдовы именно по этому вопросу - может ли судья нести личную ответственность за решения, принимаемые на национальном уровне, которые стали предметом жалобы в ЕСПЧ, по результатам которой было установлено нарушение ЕКПЧ государством, или принято дружественное урегулирование или предоставлена односторонняя декларация - без фактического установления вины национальным судом против этого судьи", - написала она.

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По словам Юдковской, кроме напоминания общих принципов судейской независимости, комиссия отметила, что такое привлечение к ответственности без какой-либо оценки индивидуальной вины может привести к ситуации, когда судьи, опасаясь санкций за нарушение Европейской конвенции по правам человека, будут последовательно толковать закон в пользу частной стороны, даже когда объективная оценка правового вопроса может, и даже должна, привести к иному результату.

"Кроме того, когда Суд признает нарушение конвенции, из этого не обязательно следует, что судьи на национальном уровне отвечают за это в первую очередь и должны быть подвергнуты критике исключительно за их толкование и применение закона... Доктрина "живого инструмента" также осложняет возможность для национальных судов предусмотреть, каким будет решение ЕСПЧ", - отметила она.

Также Венецианская комиссия определила, что ответственность без индивидуальной вины, доказанной судебным приговором, препятствует профессиональной свободе судей интерпретировать закон, оценивать факты и взвешивать доказательства в делах, как признано европейскими стандартами. Согласно этим стандартам, ошибочные решения должны быть обжалованы через апелляционный процесс, а не путем признания судей ответственными, если только ошибка не происходит из-за злой умысел или грубую небрежность со стороны судьи.