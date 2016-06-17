Венецианская комиссия: судей нельзя наказывать за решения, признанные ЕСПЧ нарушением прав человека
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) отмечает, что судья на национальном уровне не должен нести ответственность за решение, на которое была подана жалоба в Европейский суд по правам человека и которое им было признано нарушающим права человека.
Об этом сообщила судья ЕСПЧ Анна Юдковская, назначенная по квоте Украины, на своей странице в Facebook.
"Сторонникам введения дисциплинарной ответственности судьи за нарушения, которые установил ЕСПЧ: несколько дней назад Венецианская комиссия предоставила Amicus Curiae Brief Конституционному суду Молдовы именно по этому вопросу - может ли судья нести личную ответственность за решения, принимаемые на национальном уровне, которые стали предметом жалобы в ЕСПЧ, по результатам которой было установлено нарушение ЕКПЧ государством, или принято дружественное урегулирование или предоставлена односторонняя декларация - без фактического установления вины национальным судом против этого судьи", - написала она.
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По словам Юдковской, кроме напоминания общих принципов судейской независимости, комиссия отметила, что такое привлечение к ответственности без какой-либо оценки индивидуальной вины может привести к ситуации, когда судьи, опасаясь санкций за нарушение Европейской конвенции по правам человека, будут последовательно толковать закон в пользу частной стороны, даже когда объективная оценка правового вопроса может, и даже должна, привести к иному результату.
"Кроме того, когда Суд признает нарушение конвенции, из этого не обязательно следует, что судьи на национальном уровне отвечают за это в первую очередь и должны быть подвергнуты критике исключительно за их толкование и применение закона... Доктрина "живого инструмента" также осложняет возможность для национальных судов предусмотреть, каким будет решение ЕСПЧ", - отметила она.
Также Венецианская комиссия определила, что ответственность без индивидуальной вины, доказанной судебным приговором, препятствует профессиональной свободе судей интерпретировать закон, оценивать факты и взвешивать доказательства в делах, как признано европейскими стандартами. Согласно этим стандартам, ошибочные решения должны быть обжалованы через апелляционный процесс, а не путем признания судей ответственными, если только ошибка не происходит из-за злой умысел или грубую небрежность со стороны судьи.