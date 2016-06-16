Источник рассказал, кто станет прокурором Одесской области
Прокурором Одесской области станет Олег Жученко, который в настоящее время исполняет обязанности обласного прокурора.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в прокуратуре.
"Завтра в Одессу прибудет генпрокурор Юрий Луценко, который представит Жученко в качестве руководителя областной прокуратуры", - отметил источник.
Жученко с декабря 2015 года – 1-й заместитель прокурора Одесской области, с конца марта текущего года (после увольнения Давида Сакварелидзе) исполняет обязанности прокурора Одесской области.
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Справка УНИАН. Жученко родился 20 января 1986 года в Винницкой области.
Карьеру в органах прокуратуры начал в должности следователя прокуратуры Ленинского района Винницы, работал старшим следователем данного подразделения прокуратуры, был заместителем прокурора Старогородского района Винницы и пр.
С 2012 по 2014 годы работал старшим прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве предварительного расследования и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве прокуратуры Винницкой области, позже возглавлял прокуратуру Литинского района Винницкой области.