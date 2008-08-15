Огрызко думает, что Россия не решится нарушить указ Ющенка о ЧФ

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО уверен, что Россия не решится нарушать порядок пересечения украинской границы кораблями Черноморского флота.

Об этом он сказал вчера вечером в эфире "5 канала".

"Если Россия является членом международного сообщества, то плевать на других не годится. И вы знаете, исходя из реакции мирового сообщества, когда ни одна из стран публично, официально не высказалась в поддержку действий, осуществленных Россией. Загнать себя в такую внешнеполитическую изоляцию нужно уметь. Поэтому я не думаю, что в России найдутся трезвые люди, которые будут вести работу таким образом", - сказал В.ОГРЫЗКО.

В.ОГРЫЗКО назвал Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по Черноморскому флоту РФ давно назревшим.