Ющенко увез жену Саакашвили на госдачу, похожую на укрепрайон

Вместе с президентом Украины Виктором Ющенко из Тбилиси в Крым опять прилетела жена Михаила Саакашвили — Сандра Рулофс. Самолет приземлился на военном аэродроме Бельбек возле Севастополя. Напомним, ранее она привезла сюда детей — Николаза и Эдварда, которые оставались на госдаче №8 в Мухалатке (14 км от Симеиза) под присмотром Катерины Ющенко. Этот объект не отличается особой комфортностью, но обеспечивает высочайшую безопасность отдыха VIP-персон, пишет Сегодня. Система контроля позволяет обнаруживать приближающиеся объекты уже на расстоянии 1,5—2 км. С ближайших высот можно увидеть лишь край крыши хозблока. Выход с моря охраняется патрульным катером. В советские времена это место облюбовали 1-й секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий и глава советского МИДа Андрей Громыко. А уже после распада СССР там прописался Леонид Кучма. Дважды при встречах в Крыму соседнюю "девятку" Леонид Данилович отдавал в распоряжение Владимира Путина. 2-этажные особняки с мансардами госдач №8 и 9 находятся на расстоянии полукилометра друг от друга. У каждой — выход к пляжу с лифтами и закрытые бассейны с подогревом, наполняемые морской водой.

Новой достопримечательностью Мухалатки с появлением там Виктора Ющенко стал десяток ульев. Во время крымских каникул президент практически не покидает территорию. В запланированных мероприятиях президентской четы значится посещение артековского фестиваля «Наша земля — Украина». Если до 18 августа в Крыму задержится Сандра Рулофс, то возможно в «Артеке» ее увидят вместе с Катериной Ющенко.