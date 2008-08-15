Яценюк: «Украинский парламент обязан сказать свое слово»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК просит все политические силы, представленные в украинском парламенте, направить ему позиции фракций по ситуации в Грузии для дальнейшего принятия совместного консолидированного решения украинского парламента, касающегося событий в зоне конфликта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Председателя Верховной Рады Украины, соответствующее обращение он сделал по результатам консультаций с руководителями парламентов Грузии и России и главой российского внешнеполитического ведомства.

«Украинский парламент обязан сказать свое слово», - убежден А.ЯЦЕНЮК.

Также Председатель ВР дал поручение Комитету Верховной Рады Украины по иностранным делам и Комитету Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны подготовить проекты решений с четкой официальной оценкой ситуации, как во внешнеполитическом измерении, так и относительно соответствующих последствий для Украины.

А.ЯЦЕНЮК, кроме того, призвал народных депутатов активно участвовать во Втором Киевском форуме безопасности.

В пресс-службе отмечают, что в прошлом году Форум уже рассматривал проблематику «замороженных конфликтов». В этом году он будет посвящен вопросам энергетической безопасности, в частности, рассмотрит ее составляющие в контексте «замороженных конфликтов», которые стали «пылающими».

В ВР сообщили, что проведение Форума запланировано на 6-7 ноября 2008 года. На Киевский форум, организатором которого является Благотворительный фонд А.ЯЦЕНЮКА «Open Ukraine», приглашены 200 гостей из 20 стран мира.

Как сообщал УНИАН, 11 августа Председатель Верховной Рады провел активные консультации в режиме телефонных разговоров со спикером Грузинского парламента Давидом БАКРАДЗЕ, председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Сергеем МИРОНОВЫМ, спикером Государственной Думы РФ Борисом ГРЫЗЛОВЫМ и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем ЛАВРОВЫМ.

Главной темой обсуждения была ситуация, которая сложилась в зоне грузино-южно-осетинского конфликта.

В рамках проведения консультаций Председатель ВР призвал своих собеседников сделать все возможное для немедленного прекращения боевых действий и начала переговоров с целью мирного урегулирования конфликта.