США получают еще три золотые медали Олимпиады

В первой половине 15 августа в Пекине разыграны 4 комплекта олимпийских медалей в плавании.

*** Американская пловчиха Ребекка Сони выиграла золотую медаль Олимпиады-2008 на дистанции 200 метров брассом, установив новый мировой рекорд (2 минуты, 20,22 секунды). Серебро досталось Лейсел Джонс из Австралии, а бронза - Саре Норденстам из Норвегии.

*** Американский пловец Райан Лохте завоевал золотую медаль Олимпиады-2008 на дистанции 200 метров на спине. В заплыве долго лидировал Россиянин Аркадий Вятчанин, но на последних метрах пропустил вперед американцев Райана Лохте и Аарона Пирсола. В итоге Лохте выиграл золото с мировым рекордом - 1 минута, 53,94 секунды, у Пирсола - серебро, у Вятчанина - бронза.

*** Американский пловец Майкл Фелпс завоевал шестую золотую медаль Олимпийских игр 2008 года. 15 августа он стал лучшим на дистанции 200 метров комплексным плаванием, установив новый мировой рекорд (1 минута, 54,23 секунды). Серебро досталось венгру Ласло Чеху, а бронза - американцу Райану Лохте.

Фелпс лидировал на протяжении всего заплыва и опередил Чеха на 2,29 секунды. Ранее на Олимпиаде-2008 американец выиграл золотые медали на дистанциях 400 метров комплексным плаванием, 200 метров вольным стилем, 200 метров баттерфляем, а также в эстафетах 4х100 метров вольным стилем и 4х200 метров вольным стилем. В каждом из этих заплывов был установлен мировой рекорд.

*** Немецкая пловчиха Бритта Штеффен выиграла золото Олимпиады-2008 на дистанции 100 метров вольным стилем. Второе место заняла австралийка Лисбет Триккетт, а бронзовая награда досталась американке Натали Коглин.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру