МИД: обвинение Москвы «не лезет ни в какие рамки»

В МИД Украины считают безосновательными обвинения внешнеполитического ведомства России в том, что Украина приняла изменения, касающиеся пребывания Черноморского флота РФ в Украине в одностороннем порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге посол по особым поручениям МИД Украины, заместитель председателя украинской части комиссии по вопросам ЧФ РФ украинско-российской межгосударственной комиссии Виктор СЕМЕНОВ.

Он отметил, что такие серьезные вопросы решаются не через средства массовой информации, а в ходе переговоров.

По его словам, вопрос пересечения ЧФ РФ украинской границы и вопрос его передвижения неоднократно обсуждались на заседаниях как рабочих групп, так и на заседании подкомиссии.

«Это не новый вопрос для российской стороны», - сказал дипломат, добавив, что такое обвинение не «лезет ни в какие рамки».

В.СЕМЕНОВ сообщил, что Украина предлагала российской стороне провести в июле заседание всех рабочих групп подкомиссии и в конце июля – начале августа провести итоговое заседание подкомиссии.

По его словам, российская сторона отказалась от проведения этой встречи. В связи с этим В.СЕМЕНОВ назвал поведение российской стороны «непонятным».

Как сообщал УНИАН, 13 августа Президент Украины Виктор ЩЕНКО утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота Российской Федерации, которые находятся на территории Украины.

Порядком, среди прочего, устанавливается, что для пересечения границы Украины военными кораблями или самолетами ЧФ РФ командования флота не позже чем за 72 часа направляет через штаб ВМС Вооруженных сил Украины в Генштаб ВСУ соответствующее сообщение.

В таком сообщении обязательно отмечаются сведения о наличии на таких военных кораблях или самолетах лиц, вооружения, боеприпасов и взрывоопасных веществ, военного имущества и транспортируемого оборудования.

В случае получения согласия командование ЧФ информирует не позже чем за сутки до пересечения государственной границы штаб Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и соответствующий таможенный орган Украины.

В случае невыполнения отмеченных требований службы государственных контрольных органов Украины безотлагательно информируют об этом Министерстве иностранных дел Украины и могут от имени Украины требовать от военного корабля или самолета ЧФ немедленно покинуть внутренние воды и территориальное море Украины или ее воздушное пространство.

Министерство иностранных дел РФ назвало «серьезным антироссийским шагом» подписание В.ЮЩЕНКО указа о порядке передвижения воинских формирований ЧФ России вне мест их дислокации на территории Украины.

Как говорится в заявлении МИД РФ, «украинское руководство пошло на новый серьезный антироссийский шаг. Президент Украины В.ЮЩЕНКО издал указ, который претендует на то, чтобы в одностороннем порядке регулировать пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Нововведения нацелены на то, чтобы создать серьезные осложнения для практической деятельности флота в прямом противоречии с базовыми соглашениями между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины 1997 г.». Как отмечается в заявлении, «этот односторонний шаг наносит еще один удар по переговорному процессу по проблематике Черноморского флота, а в более широком плане - по всему комплексу двусторонних отношений».

В МИД РФ «вызывает удивление, что украинская сторона вновь не потрудилась хотя бы соблюдать элементарные дипломатические приличия и обсудить данную проблему в рамках Российско-Украинской межгосударственной комиссии. И это несмотря на то, что совсем недавно Президент России прямо сказал В.ЮЩЕНКО о недопустимости такой практики».