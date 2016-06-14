Порошенко помиловал выданного России одесского сепаратиста Диденко

Об этом говорится в указе президента Украины №251/2016.

"Рассмотрев ходатайство о помиловании Диденко В.И., предложения Комиссии по вопросам помилования и другие обстоятельства, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины постановляю помиловать: Диденко Виталия Игоревича, 1988 года рождения, осужденного приговором Суворовского районного суда Одессы от 7 сентября 2015 года, - освободить от дальнейшего отбывания основного наказания", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

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Как сообщал УНИАН, сегодня незаконно осужденных в РФ украинцев Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева обменяли на двух журналистов из Одессы - Елену Глищинскую и Диденко, задержанных в прошлом году по подозрению в сепаратизме.

По данным СМИ, Диденко - главный редактор сайта "Инфоцентр", принадлежащего сепаратисту Антон Давидченко. Во время ареста Диденко пытался сбежать от сотрудников СБУ, выпрыгнул с 3-го этажа и получил несколько переломов. Он приговорен к трем годам ограничения свободы.

Директор телекомпании "Новая волна" Глищинская (Романова) была арестована СБУ в апреле 2015 года. 1,5 месяца назад в СИЗО у нее родился сын. Также у нее есть еще двое несовершеннолетних детей.