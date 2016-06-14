В ОБСЕ прогнозируют продление санкций против России

Об этом он сказал на брифинге после встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.

Читайте такжеГруппа депутатов ЕП призвала снять санкции с глав российских спецслужб, озвучила цель

«насчет вопроса санкций могу лишь предположить и высказать свое мнение, что они будут продолжаться. А также решения, которые будут приниматься представителями Европейского Союза, будут единодушны», - подчеркнул Канерва.