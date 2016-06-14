В ОБСЕ прогнозируют продление санкций против России
15:47, 14 июня 2016Политика
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Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва считает, что санкции в отношении России будут продлены.
Санкции против России / topnews.ru
Об этом он сказал на брифинге после встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.
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«насчет вопроса санкций могу лишь предположить и высказать свое мнение, что они будут продолжаться. А также решения, которые будут приниматься представителями Европейского Союза, будут единодушны», - подчеркнул Канерва.
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