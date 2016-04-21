Украина, Румыния и Болгария хотят создать совместную военную бригаду - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Во время визита президента Болгарии (Росена Плевнелиева - УНИАН) в Киев и сегодня, в ходе наших переговоров, мы проговорили вопросы возможности создания украинско-румынско-болгарской бригады наподобие украинско-польско-литовской бригады. Мы имеем очень положительный опыт имплементации этого соглашения, и уверен, что подобные шаги лишь укрепят и безопасность, и доверие и в регионе, и по всей Европе", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня находится с официальным визитом в Румынии. В ходе него он также заявил, что Украина и Румыния рассматривают возможность создания черноморской флотилии под руководством Организации североатлантического договора (НАТО) для укрепления безопасности в Черном море.

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