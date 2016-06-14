Автоматическая люстрация не затронет рядовых чиновников - Минюст

Об этом в эфире на телеканале "ICTV" заявил министр юстиции Павел Петренко, передает РБК-Украина.

"На самом деле это не является автоматической люстрациией, потому что законом четко определены должности высоких чиновников, которых Янукович назначал на протяжении своей каденции, тех должностных лиц, которых он назначал своими указами в нарушение Конституции, потому что он получил полномочия, на которые он не избирался, путем незаконного решения Конституционного суда", - заявил Петренко.

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Министр также отметил, что закон об очищении власти не касается рядовых сотрудников органов государственной власти, учителей и сельских голов.

"Второе, этот закон касается тех лиц, которые были непосредственно причастны к нарушению прав человека во время Революции достоинства. Тех прокуроров, судей и правоохранителей, которые фабриковали дела, которые бросали полуживых людей за решетку", - добавил Петренко.

Кроме того, по словам главы Минюста, закон имеет антикоррупционную составляющую, которая касается проверки имущественного состояния чиновников.

"Здесь индивидуальный подход применяется к каждому государственному служащему, в первую очередь - высшего государственного служащего", - отметил Петренко.