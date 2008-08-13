Бжезинский: Россия должна прекратить относиться к соседям, как к провинциям

Россия должна прекратить относиться к своим соседям, как к подчиненным провинциям, заявил в интервью агентству Bloomberg советник Президента США, член правления Центра стратегических и международных исследований США Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ.

По его словам, Россия должна вынести урок из поведения Китая, который укрепляет свои позиции в Азии “осторожно и терпеливо, с позиций партнерства”.

Кроме того, как заявил сегодня Bloomberg представитель администрации Президента США Джорджа БУША, попросив не указывать его фамилии, НАТО должно подтвердить потенциал Грузии и Украины как следующих членов Альянса после того, как Россия вторглась на грузинскую территорию. По его словам, Россия не должна рассматривать намерения НАТО относительно Грузии и Украины как угрозу для себя. По мнению высокопоставленного представителя администрации Президента США, перспектива членства в НАТО, напротив, может помочь решить этнические противоречия, например, такие, которые спровоцировали конфликт в Грузии. По его словам, Россия должна признать территориальную целостность и суверенитет Грузии, и это должно стать частью любой резолюции по разрешению этого конфликта.