У Ющенко намекают, что волю Тимошенко парализовал российский газ

В Секретариате Президента считают, что нечеткая позиция правительства относительно ситуации в Грузии не может быть оправдана необходимостью договариваться о дешевом газе, или поддержкой на следующих президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.

Он согласился с тем, что вопрос позиции Украины в российско-грузинском конфликте и вопрос цены на газ связаны между собой.

«Безусловно, правы те эксперты, которые говорят о том, что сегодняшняя война в Грузии – это не локальный конфликт России и Грузии. Речь идет, по моему убеждению, о фактическом установлении нового порядка, где вместо международного права, международных организаций будет применяться проверенное практикой и временем право сильного», - сказал А.ШЛАПАК.

Поэтому он убежден, что в новых реалиях для Украины чрезвычайно важно выразить свою позицию, продемонстрировать свою ценностную ориентацию.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что Украина формально заявила о своих евроатлантических устремлениях, но позиция не такая четкая, когда речь заходит о договоренностях относительно поставок газа или поддержке во время будущей президентской гонки.

«Я не против дешевого газа, но когда газ превращается в орудие шантажа, когда газ парализует нашу волю быть самими собой, нашу самоидентификацию, то, по моему мнению, это уже граничит с предательством национальных интересов», - сказал первый заместитель главы Секретариата Президента.