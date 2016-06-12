Посольство Украины в США выразило соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в Орландо

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

«Мы скорбим о жертвах этой трагедии. Мы осуждаем любое насилие и по любой причине. Мы должны приложить все усилия, чтобы стремиться к большей терпимости в наших обществах», - сказано в сообщении.

Читайте также"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Орландо - Reuters

Как сообщал УНИАН, в американском городе Орландо (штат Флорида) мужчина устроил стрельбу и захватил заложников в ночном гей-клубе.

По последним данным, жертвами стали 50 человек, еще 53 получили ранения.