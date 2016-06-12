Посольство Украины в США выразило соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в Орландо
22:23, 12 июня 2016Политика
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Посольство Украины в США выразило соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в ночном клубе в Орландо.
REUTERS
Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
«Мы скорбим о жертвах этой трагедии. Мы осуждаем любое насилие и по любой причине. Мы должны приложить все усилия, чтобы стремиться к большей терпимости в наших обществах», - сказано в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в американском городе Орландо (штат Флорида) мужчина устроил стрельбу и захватил заложников в ночном гей-клубе.
По последним данным, жертвами стали 50 человек, еще 53 получили ранения.
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