Самая кровавая бойня в истории США: Полиция озвучила подробности трагедии в клубе Орландо (видео)

Потерпевшие были посетителями ночного гей-бара Pulse, пишет Радио Свобода.

По данным полиции, преступник был хорошо вооружен, он имел при себе боевую винтовку, пистолет и, по-видимому, какое-то взрывное устройство.

Сначала, около двух часов ночи, он открыл стрельбу в клубе, затем вышел на улицу и вступил в перестрелку с вызванным срочно нарядом полиции из девяти человек. Затем вновь проник в клуб и захватил около 30 заложников. Все они освобождены. Нападавший убит. Во время штурма здания клуба, рано утром в воскресенье, применялся бронетранспортёр.

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В преступлении подозревается Омар Седик Матин. Ему было 29 лет, известно, что он провозглашал свою преданность террористической организации «Исламское государство».

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Отмечается, что по числу жертв происшедшее в Орландо - самый кровопролитный в истории страны инцидент с применением огнестрельного оружия. До последних событий во Флориде сомнительное первенство принадлежало здесь бойням на кампусе университета Virginia Tech в 2007 г. (32 убитых) и в средней школе Sandy Hook в Коннектикуте (27 убитых).

Согласно сообщению, по данным американских СМИ, в ближайшее время президент США Барак Обама обратится к нации в связи с преступлением в Орландо.

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Как сообщал УНИАН, количество погибших в результате стрельбы в ночном гей-клубе в Орландо (США, штат Флорида) достигло 50 человек, еще 53 человека получили ранения.



