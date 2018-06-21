Неделя в цифрах

1 новую военную базу создает Россия возле Беларуси для «защиты» от Украины, заявил посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

2 года дисквалификации, начиная с 26 января 2016 года, получила российская спортсменка Мария Шарапова за применение допинга, сообщают на официальном сайте Международной федерации тенниса.

3 украинцев погибли в результате ДТП в Польше, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины. Всего в ДТП с участием автомобиля с украинской регистрацией пострадало 7 человек.

3,8% ВВП могут составить расходы государственного бюджета Украины на жилищные субсидии, отметил министр финансов Украины Александр Данилюк. По оценке Berlin Еconomics и McKinsey, расходы на выплату жилищно-коммунальных субсидий населению Украины в 2017 году могут увеличится до 80 миллиардов гривень с 35 миллиардов гривень в 2016 году.

10 лет колонии строгого режима за «покушение на сотрудников крымского «Беркута» на Евромайдане в Киеве в 2014 году присудил так называемый суд Симферополя украинцу Андрею Коломийцу, сообщают украинские СМИ.

10 лет лишения свободы – максимальный срок, который грозит 25-летнему водителю, сбившему насмерть двух детей 10 и 12 лет в городе Васильков Киевской области.

11 человек погибли, и, как минимум, 36 получили ранения в результате взрыва на автобусной остановке в Стамбуле, сообщают иностранные СМИ.

14 журналистов, в том числе, те из них, кто пошел добровольцем в армию, погибли на Донбассе за время проведения АТО, сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

17 человек погибли, 22 получили ранения в перестрелках в Актобе (Казахстан), сообщают иностранные СМИ. По данным МВД Республики Казахстан, 13 террористов, нападавших на оружейный магазин, в результате чего были погибшие и раненные (инцидент власти Казахстана назвали террористическим актом) были убиты, 4 ранены и 7 находятся в розыске.

30%-50% руководящего состава управления полиции в 5 областях Украины не прошли аттестацию, сообщают в Департаменте коммуникации МВД Украины.

34% россиян считают, что украинка Надежда Савченко должна была отбывать весь срок, присужденный ей российским судом, в России, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Любопытно, что в конце мая такого мнения придерживалось 48% россиян.

35 человек пострадали в результате столкновений, которые произошли между российскими и английскими болельщиками в Марселе перед матчем Евро-2016, сообщают иностранные СМИ. 4 человека получили серьезные травмы.

42% топ-менеджеров российских компаний собираются эмигрировать, говорится в исследовании хедхантинговой компании «Агентство Контакт», сообщают российские СМИ.

60 суток содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5 512 000 гривен присудил Приморский районный суд Одессы замглавы Николаевской ОГА Николаю Романчуку, подозреваемому в получении взятки.

60% граждан Украины считают родным языком украинский, 15% - русский, 22% - украинский и русский в равной мере, 2% респондентов считают родными другие языки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в декабре 2015 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

75% россиян считают, что Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции стран Запада, отмечается в результатах опроса российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр».

113 граждан Украины остаются в плену боевиков на Донбассе, сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. В то же время, по информации советника главы Службы безопасности Украины Юрия Тандита, в заложниках боевиков находятся 112 граждан Украины, еще 10 человек незаконно удерживаются на территории России.

125 кг тротила, 5 автоматов Калашникова, более 100 электродетонаторов, 2 РПГ-7 и 18 выстрелов к ним были изъяты у задержанного в Украине француза, который, по подозрению украинских силовиков, мог готовить теракты на Евро-2016, сообщают в Службе безопасности Украины.

148 уголовных производств расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, сообщил директор организации Артем Сытник. По его словам, 15 производств направлено в суд, из них 8 касается представителей судебной ветви власти. Еще 35 лицам объявлено о подозрении.

155 регулярных авиарейсов в неделю на Кубу планируют совершать 6 американских авиакомпаний, получивших от Министерства транспорта США разрешение на такой вид деятельности.

166 инспекционных проверок в 73 банках-юридических лицах и 13 из обособленных подразделений, были проведены Национальным банком Украины в течение 2015 года, сообщают в финрегуляторе.

340 военных и гражданских, пострадавших от российской агрессии в зоне АТО, пройдут реабилитацию при содействии Агентства НАТО по поддержке и поставкам, сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

347 счетов террористов были заблокированы украинскими IT-волонтерами «Украинские кибервойска», сообщают в организации. В эквиваленте, на этих счетах, без возможности их восстановления, заблокировано, в общей сложности, около 13 000 000 долларов.

700 проектов в 20 регионах Украины будут профинансированы через Государственный фонд регионального развития, соответствующее решение принято Кабинетом министров Украины. Для этого будет выделено 2 570 000 000 гривен.

1 043 гривен за 1 Гкал, согласно решению НЕРЭКУ, составит средневзвешенный тариф для украинцев с 1 июля. Таким образом, тариф на тепло для населения вырастет почти вдвое.

1 294 военнослужащих скончались за два года от начала проведения АТО в результате небоевых ситуаций (ДТП, самоубийств, убийств, несчастных случаев), в частности, 405 – из-за болезней, сообщают в военной прокуратуре Украины.

1 500 человек приняли участие в Марше равенства в Киеве, сообщают в Национальной полиции Украины. Участников охраняли около 5 500 полицейских и 1 200 бойцов Национальной гвардии Украины. По итогам Марша равенства было задержано 57 человек и составлено 10 админпротоколов.

8 000 человек остаются без питьевой воды на Донбассе в районе Березового-Докучаевска, сообщают представители специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

9 500 гривен может составить заработная плата сотрудников пограничной службы после повышения окладов, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины – пресс-секретарь Олег Слободян.

83 000 палестинцев не смогут посетить Израиль во время священного для мусульман месяца Рамадан, сообщают иностранные СМИ. Власти Израиля приостановили действие разрешений на въезд после стрельбы, предположительно устроенной палестинцами в центре Тель-Авива, в результате которой погибли 4 человека и 16 получили ранения.

90 000 полицейских, военнослужащих и частных охранников будут обеспечивать охрану порядка во Франции во время Евро-2016, сообщил глава полиции Франции Мишель Кадо. Ожидается, что на футбольный чемпионат во Франции прибудут 1 500 000 фанов, которые посетят всего 51 матч.

32 000 000 паролей и адресов учетных записей сервиса микроблогов Twitter украдены и выставлены на продажу, сообщают иностранные СМИ. Злоумышленник хочет получить за украденную базу 10 биткоинов (примерно 5 800 тысяч долларов).

441 900 000 гривен составили поступления в государственный бюджет Украины от аренды государственного имущества с начала 2016 года, сообщают в Фонде государственного имущества Украины.

2 000 000 000 евро может составить прибыль Союза европейских футбольных ассоциаций от увеличения команд и числа матчей во время Евро-2016, стартовавшем 10 июня во Франции, сообщают иностранные СМИ.

9 254 000 000 кубометров газа находятся в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на начало июня, сообщают у оператора газотранспортной системы Украины - компании «Укртрансгаз».

Маргарита Андреева