Большинство россиян одобряют обмен Савченко - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". Согласно данным опроса, о деле украинки Надежды Савченко знают около 70% респондентов. Ничего не слышали об украинской летчице 20% опрошенных.

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Среди участников исследования, знакомых с делом Надежды Савченко, положительно к помилованию и обмену относятся 43%, а отрицательно - 27%.

С утверждением, что Надежда Савченко должна была отбывать весь срок в России, 20-23 мая соглашались 48%, однако 27-30 мая (спустя несколько дней после помилования) так считали лишь 34%.

Количество респондентов, выступающих за обмен, за тот же промежуток времени резко выросло - с 38 до 56%.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ о помиловании Надежды Савченко, которая незаконно была приговорена в России к 22 годам колонии по обвинению в убийстве журналистов ВГТРК на Донбассе.

Затем состоялся ее обмен на российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которые были осуждены на 14 лет каждый.