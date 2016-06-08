Суд на 2 месяца взял под стражу замглавы Николаевской ОГА Романчука с залогом в 5,5 миллиона
16:23, 08 июня 2016Общество
1171 0
Первому замглавы Николаевской ОГА Николаю Романчуку, подозреваемому в получении взятки, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 5 миллионов 512 тысяч.
Судья удовлетворил ходатайство военной прокуратуры / Фото УНІАН
Такое решение принял сегодня, 8 июня, приморский районный суд г. Одесса, сообщает Новости Н.
Читайте такжеПрокуратура о "золотом" Романчуке: он не сбежал, его выписали - BBC
Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство военной прокуратуры и поддержал озвученные доводы обвинителей о возможном влиянии чиновника на других свидетелей.
Как сообщал УНИАН, Герой Украины Романчук погорел на взятке в 90 тысяч долларов. Впоследствии под его имением нашли сеть тоннелей с сейфами, в которых хранился антиквариат и драгоценности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter