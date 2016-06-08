Суд на 2 месяца взял под стражу замглавы Николаевской ОГА Романчука с залогом в 5,5 миллиона

Такое решение принял сегодня, 8 июня, приморский районный суд г. Одесса, сообщает Новости Н.

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Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство военной прокуратуры и поддержал озвученные доводы обвинителей о возможном влиянии чиновника на других свидетелей.

Как сообщал УНИАН, Герой Украины Романчук погорел на взятке в 90 тысяч долларов. Впоследствии под его имением нашли сеть тоннелей с сейфами, в которых хранился антиквариат и драгоценности.