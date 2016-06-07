Взрыв в Стамбуле: число жертв возросло до 11, десятки раненых

Бомба, которая взорвалась на автобусной остановке в Стамбуле, унесла жизни по меньшей мере 11 человек. Об этом со ссылкой на представителя местной власти Васипа Сахина сообщает NYT.

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Среди погибших семь полицейских и четверо гражданских лиц, сказал он. Еще 36 человек были ранены.

По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел в утренний час пик в тот момент, когда мимо остановки проезжал полицейский автобус. Ответственность за взрыв на себя никто не взял.

В Турции в последнее время произошло несколько взрывов, каждый из которых власть квалифицировала как теракт.

В частности, 12 мая возле военной базы в Стамбуле взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, пострадали несколько человек.

Также несколько взрывов произошли в городе Диярбакыр. По данным турецких властей, взрывы в основном организовывали курды или боевики экстремистской группировки "Исламское государство", которая запрещена во многих странах.

Начиная с июля прошлого года, когда отношения турков с курдами обострились, в Турции произошла целая череда терактов, ответственность за которые взяла на себя "Рабочая партия Курдистана".

Как правило, мишенью курдских бойцов являются турецкие силовики. "Рабочая партия Курдистана" добивается автономии для курдов на юго-востоке Турции. Конфликт с Турцией длится десятилетия, он унес около 40 тысяч жизней. Турция и ее союзники считают курдов террористами.