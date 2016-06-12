Деканоидзе: по итогам Марша равенства в Киеве задержаны 57 человек

По итогам Марша равенства в Киеве задержано 57 человек и составлено 10 админпротоколов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сегодня на брифинге в Киеве.

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«По итогам (Марша равенства – УНИАН) все прошло без особых провокаций, было задержано 57 человек, которых доставили в райотделения, опросили, составлены 10 административных протоколов», - заявила она.

«Было несколько провокационно настроенных групп, которых тоже вела полиция, с ними беседовали, вели профилактическую работу и было несколько сообщений по линии «102», по перекрытиям дорог, по группам подозрительных людей. И одно сообщение о заминировании, оно было еще утром», - добавила Деканоидзе.

«Сейчас уже все закончено, демонстранты разошлись, но полиция продолжает патрулировать и контролировать все улицы города», - резюмировала глава Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, Марш равенства ЛГБТ-сообщества «КиевПрайд-2016» стартовал в 10.00 от центрального корпуса Национального университета им. Т.Шевченко и завершился ориентировочно через 20 минут возле площади Льва Толстого.