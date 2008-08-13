На корабль Черноморского флота напали грузинские катера
14:20, 13 августа 2008Политика
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Сообщил зам начальника Генштаба РФ
Один из кораблей Черноморского флота накануне вновь атакован со стороны Грузии группой быстроходных катеров, сообщил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Анатолий Ноговицын. По его словам, это произошло в 23:25 мск 12 августа, после предупредительно-заградительных залпов катера ушли в сторону грузинского порта Поти.
Как отметил А.Ноговицын, на данный момент Черноморский флот обеспечивает переброску гуманитарных грузов и "благоприятные условия в интересах миротворческой операции". Сейчас стороны находятся в стадии перехода к постконфликтному урегулированию, когда соблюдаются обязательства по неприменению военной силы, сказал он.
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