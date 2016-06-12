Путин больше всего боится, что россияне научатся думать рационально - политолог РФ

Такое мнение в интервью ONLINE.UA высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Политолог пояснил, что рационально мыслящие россияне могут задать неудобный для президента РФ вопрос: "Крым и Абхазия наши, а дальше что?".

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"Поэтому Путин — рыцарь советского виртуального реванша. По маленькому откусывает не у самых сильных соперников, а по телевизору это всё раздувается как великие победы", — рассказал Орешкин.

"Проблема в том, что виртуализацию нужно продолжать поддерживать всегда, а сейчас непонятно, как. Поэтому рейтинги Путина и "Единой России" начали идти вниз", — резюмировал политолог.

Ранее независимый российский политолог Дмитрий Орешкин прогнозировал, что в 2018 году, во время очередных выборов президента, Россию ждут серьезные проблемы.