Политолог РФ рассказал, в каком году Россию ждут серьезные проблемы

Это, по его словам, произойдет из-за того, что нет никаких предпосылок для роста экономики в РФ, передает ONLINE.UA.

На вопрос журналиста, повлияют ли выборы в России на политику Кремля, политолог ответил: "Влияют или не влияют, а денег нет, поэтому, как говорил Дмитрий Медведев, — держитесь. Ситуация в экономике перед парламентскими выборами еще терпима. Более проблемными, на мой взгляд, будут выборы президента 2018 года. Если через год экономика не начнет расти, а я не понимаю, за счет чего, то 2018 год станет проблемным".

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По словам Орешкина, сегодня для Кремля процесс выборов сам по себе опасней результата. "Выборы в Думу-2016 проблемой не будут. Парламентские выборы, по сути, не могут быть проблемой, потому что особо не важно, какой будет Дума по составу. Ясно, что "Единая Россия" потеряет 10-15%, но это все будет компенсировано одномандатными округами: придут люди, которые сняли майку "Единой России" и одели с надписью "независимый кандидат", — считает Орешкин.

"ЛДПР и коммунисты тоже будут обслуживать Кремль. Проседание рейтинга "Единой России" станет ударом по престижу. Но не Путина, а Медведева, который ассоциируется с "Единой Россией", а Путин от нее предусмотрительно дистанцировался еще год назад. В Кремле не против, чтобы прошло "Яблоко". Это для того, чтобы показывать всем "демократию". Все партии будут зависеть от Кремля, потому что он их кормит (в РФ партии получают бюджетное финансирование — Ред.). Состав Думы немного изменится, но это не будет иметь никакого влияния на политику", - резюмировал политолог.

При этом Орешкин считает, что сам процесс выборов может запустить виток внутренних скандалов и стычек, люди будут чувствовать раздражение.

Напомним, ранее российский журналист Михаил Зыгарь предположил, какие сценарии развития событий ждут РФ после смерти ее президента Владимира Путина.