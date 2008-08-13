У Луценко признали, что нарушают права задержанных

В Министерстве внутренних дел Украины признают существование недостатков в обеспечении прав задержанных в специальных учреждениях милиции.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины со ссылкой на советника министра внутренних дел Екатерину ЛЕВЧЕНКО.

Согласно сообщению, для мониторинга соблюдения прав человека создаются мобильные группы, которые изучают ситуацию, прежде всего, в спецучреждениях системы МВД Украины.

Одна из основных среди выявленных участниками мобильных групп проблем - доступ задержанных и арестованных лиц к медицинской помощи. В соответствии со штатным расписанием, ИВС с наполненностью меньше 20 человек не имеют штатной единицы медицинского работника. Кроме того, на сегодняшний день данные учреждения лишь на 25% обеспечены медикаментами, дезкамерами и кварцевыми лампами, наполовину - постельными вещами, на 80% - посудой. Кроме этого, из имеющегося имущества 75% непригодно для использования и по нормам пригодности подлежат списанию.

“Тяжело назвать вполне удовлетворительным и состояние питания задержанных и взятых под стражу лиц”, - отмечается в сообщении. В этом году для органов внутренних дел на питание из расчета 6,5 грн. на одно лицо запланировано выделение из государственного бюджета 25 млн. грн., однако эти средства с начала года поступали неравномерно, потому в некоторых областях возникла задолженность перед предприятиями общественного питания. “Начиная с мая этого года, ситуация с финансированием стабилизировалась, средства поступают практически сто процентов от потребности”, - сказано в сообщении.

Е.ЛЕВЧЕНКО отмечает, что в улучшении нуждаются и условия труда сотрудников органов внутренних дел, которые несут службу в спецучреждениях милиции. “Мое глубокое убеждение заключается в том, что основной причиной нарушения прав человека со стороны работников органов внутренних дел является нарушение прав самих работников ОВД”, - сказала она. По ее словам, “недостаток воздуха, духота, малые размеры служебных помещений, недостаточное освещение, старая мебель – это лишь часть тех проблем, на которые обращают внимание представители мобильных групп”. Советник министра отмечает, что среди рисков, с которыми постоянно сталкиваются работники органов внутренних дел, – угроза заболевания инфекционными болезнями, в том числе и туберкулезом.

В управлении мониторинга соблюдения прав человека в деятельности ОВД считают, что наибольшему риску подвержены работники отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, уголовного розыска, криминальной милиции по делам детей, но на первом месте – работники ИВС и других спецучреждений милиции, конвойных подразделений. По информации управления, на протяжении 2007 года конвойными подразделениями осуществлено конвоирование 1714 тысяч задержанных и взятых под стражу лиц, больных туберкулезом, которые содержались в ИВС, в том числе 700 таких лиц проходили лечение в противотуберкулезных заведениях под охраной работников милиции.

Е.ЛЕВЧЕНКО подчеркивает, что поскольку есть серьезная проблема относительно перевода больных туберкулезом в следственные изоляторы (СИЗО), представители ОВД вынуждены обустраивать в коммунальных противотуберкулезных заведениях специальные палаты для удержания и лечения задержанных, больных туберкулезом. На это время насчитывается 105 таких палат на 404 места, где сложно обеспечить установленные режимные требования, в связи с чем в части областей (Закарпатской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской и Черниговской) работники милиций несут службу в одной палате вместе с задержанными и взятыми под стражу лицами, больными туберкулезом, или находятся в общих коридорах (в Волынской, Донецкой, Киевской, Львовской, Ривненской, Сумской и Черновицкой областях), в результате чего подвергаются риску заражения и заболевания этой тяжелой болезнью.

Как результат такого состояния, лишь в прошлом году во время выполнения служебных обязанностей туберкулезом органов дыхания заболели 132 человека, в том числе – 108 сотрудников ОВД.

Е.ЛЕВЧЕНКО считает, что нужно вносить изменения в законодательство, в частности, “относительно социальной защиты работников ОВД в такой ситуации”. Она отмечает, что МВД Украины уже подготовило свои предложения изменений к законодательству Украины.