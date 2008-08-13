Депутаты от НУ-НС предлагают созвать ВР и оценить действия России

Народные депутаты, которые представляют Украинскую народную партию и входят во фракцию НУ-НС, подали на регистрацию в парламент проект Заявления Верховной Рады Украины "О военной агрессии России против Грузии".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

По убеждению лидера УНП, одного из авторов проекта заявления Юрия КОСТЕНКО, «парламент Украины должен занять четкую позицию в отношении военных действий в Грузии».

В частности, в проекте заявления отмечается, что “действия российской власти принципиально выходят за формат миротворческой деятельности". Проект заявления предусматривает оценку действий российской власти как «военную агрессию России против Грузии».

“Вторжением российских войск на грузинскую территорию Россия начала практическую реализацию своей агрессивной военной доктрины и внешней политики, которые в настоящее время направлены не только на восстановление российского политического влияния на новые постсоветские государства, но и на аннексию их территорий и полномасштабную реинтеграцию в новейшую российскую империю”, - говорится в проекте заявления.

В нем также речь идет о том, что “военная агрессия России стала в известной степени результатом политики «умиротворения агрессора» со стороны некоторых правительств «старой Европы» относительно России, что сказалось, в частности, в блокировании руководством Германии и Франции процесса присоединения Украины и Грузии к Плану действия относительно членства в НАТО”.

В проекте заявления отмечается, что “военная агрессия России против Грузии создает потенциальную угрозу и для безопасности Украины, которая стремится иметь по всему периметру своих границ зону мира и стабильности. Особую опасность для Украины несут планы России по использованию в конфликте сил Черноморского флота РФ”.

В проекте документа высказывается требование к России вывести свои войска с территории Грузии. Также содержится призыв к международному сообществу “заменить так называемый «российский миротворческий контингент» в Грузии, который стал непосредственным участником конфликта и своей продолжительной заангажированностью на стороне сепаратистов дискредитирует статус международных миротворческих сил”.

Представители УНП обратились к коллегам по коалиции из НУ-НС и БЮТ, чтобы те поддержали созыв внеочередного заседания Верховной Рады, на котором парламент рассмотрит свое отношение к российской военной агрессии в Грузии, сообщили в пресс-службе партии.