МИД требует от Кремля прекратить судебный фарс в отношении сотрудников Библиотеки украинской литературы

Об этом говорится в переданном комментарии МИД Украины в связи с предъявленными руководителю российского государственного учреждения «Библиотека украинской литературы» Наталье Шариной обвинениями.

«В Украине внимательно отслеживают события вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве – единственного специализированного государственного учреждения, призванного способствовать обеспечению национально-культурных, языковых, информационных потребностей многочисленной украинской громады Москвы. Работа учреждения длительное время происходит в условиях дискредитации, откровенного давления и запугивания в адрес коллектива со стороны российских правоохранительных органов. Требуем от российских властей безотлагательного прекращения очередного судебного фарса», - подчеркивается в комментарии.

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Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора библиотеки Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест сроком на два месяца. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

14 декабря 2015 года прошли обыски у трех сотрудников библиотеки.

31 марта против Шариной открыли второе уголовное дело - ее обвиняют в растрате.

Позже суд продлил срок домашнего ареста Шариной до 28 апреля 2016 г.

В конце апреля суд до 29 июля продлил срок ареста директора библиотеки.