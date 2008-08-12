Ющенко рассказал о главной цели визита в Грузию

Вместе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО из аэропорта Симферополя в Грузию вылетели президенты Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ, Литвы Валдас АДАМКУС, Естонии Хендрик ИЛЬВЕС и премьер-министр Латвии Ивар ГОДМАНИС.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, в зону конфликта вылетела группа украинских журналистов.

Как заявил перед вылетом Президент Украины, главная цель визита лидеров европейских стран в Грузию – демонстрация солидарности с грузинским народом, демонстрация уважения к суверенитету этой страны.

Кроме того, по словам Президента Украины, в ходе визита будет обсуждаться предоставление Грузии гуманитарной помощи. По словам В.ЮЩЕНКО, через несколько часов в Грузию из Украины вылетает самолет с гуманитарной помощью.

Кроме того, отметил В.ЮЩЕНКО, должна быть оказана помощь в восстановлении экономической инфраструктуры Грузинского государства.

Президент также сообщил, что сегодняшний визит в Тбилиси готовился несколько дней. По его словам, у него было более 20 телефонных разговоров с лидерами разных государств мира. Украинский Президент отмечает необходимость скорейшего разрешения военного конфликта в Грузии.