Ющенко рассказал о главной цели визита в Грузию
Пять президентов вылетели на Кавказ
Вместе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО из аэропорта Симферополя в Грузию вылетели президенты Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ, Литвы Валдас АДАМКУС, Естонии Хендрик ИЛЬВЕС и премьер-министр Латвии Ивар ГОДМАНИС.
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, в зону конфликта вылетела группа украинских журналистов.
Как заявил перед вылетом Президент Украины, главная цель визита лидеров европейских стран в Грузию – демонстрация солидарности с грузинским народом, демонстрация уважения к суверенитету этой страны.
Кроме того, по словам Президента Украины, в ходе визита будет обсуждаться предоставление Грузии гуманитарной помощи. По словам В.ЮЩЕНКО, через несколько часов в Грузию из Украины вылетает самолет с гуманитарной помощью.
Кроме того, отметил В.ЮЩЕНКО, должна быть оказана помощь в восстановлении экономической инфраструктуры Грузинского государства.
Президент также сообщил, что сегодняшний визит в Тбилиси готовился несколько дней. По его словам, у него было более 20 телефонных разговоров с лидерами разных государств мира. Украинский Президент отмечает необходимость скорейшего разрешения военного конфликта в Грузии.