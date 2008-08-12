Украина должна активно укреплять Вооруженные Силы - Гриценко

Украина должна активно укреплять Вооруженные Силы, особенно Силы специальных операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Нам необходимо укреплять Вооруженные Силы, нам необходимо выполнить Государственную программу развития ВСУ на период до 2012 года, которая сейчас срывается», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В частности, он обратил внимание на развитие Сил специальных операций. Председатель комитета заметил, что последним его решением в должности министра обороны было подписание Программы развития Сил специальных операций, но нынешнее руководство оборонного ведомства ее не выполняет.

«Это наиболее боеготовый компонент нашей армии, который способен выполнять очень ответственные задачи, начиная от блокирования вхождения в порт, атаковать с земли, с воздуха, из-под воды. Четыре-пять специалистов способны захватить аэродром, блокировать военные объекты», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что, находясь в должности министра обороны, определил, что на эти нужды ежегодно будет выделяться минимум 300 млн. грн., но, заметил А.ГРИЦЕНКО, «Юрий ЕХАНУРОВ сорвал эту программу».

По словам А.ГРИЦЕНКО, нынешним руководителем Минобороны на развитие Сил спец операций были предусмотрены только 150 млн. грн., а выделено еще меньше.

Председатель комитета подчеркнул, что вместо этого в настоящее время 80 млн. грн. выделяется на военный парад ко Дню Независимости Украины, 50 млн. грн. – на строительство очередного военного лицея.

«Необходимо развивать то, что действительно обеспечит безопасность нашего государства», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что, несмотря на обещания премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, на финансирование армии в госбюджете вместо 2% ВВП были выделены немного больше 1%.

Справка УНИАН. 17 декабря 2007 года в то время уже исполняющий обязанности министра обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО утвердил Программу развития Сил специальных операций.

"Это тайный документ с соответствующим грифом, который предусматривает новый уровень подготовки и применения частей и подразделений специального назначения", - заявил тогда А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, программа предусматривает новые подходы к тактике применения частей и подразделений спецназначения, практической их подготовки, оснащения новыми образцами вооружения и техники, в частности иностранного производства.