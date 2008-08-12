В Москве усилена охрана посольств Грузии, США и Украины

Московская милиция работает в обычном режиме, на усиленный вариант несения службы органы внутренних дел столицы России не переводились.

Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков.

Однако, отметил он, «с учетом складывающейся обстановки усилена охрана ряда посольств, в частности, Грузии, США, Украины, прибалтийских стран и представительства ОБСЕ». «Возле здания диппредставительств выставлены дополнительные наряды милиции, так как там возможно проведение пикетов и митингов в поддержку жителей Южной Осетии», - отметил Бирюков.

В целом, по его словам, «обстановка в Москве спокойная и полностью находится под контролем правоохранительных органов».

Газета.ру