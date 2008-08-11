В МИД поражены логикой Кремля: тогда надо обвинить всех экспортеров оружия

Специальный представитель Президента Украины, заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ заявляет, что военно-техническое сотрудничество между Украиной и Грузией является легитимным.

Как передает корреспондент УНИАН, это он отметил сегодня на пресс-конференцию в Киеве.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, осуществляя военно-техническое сотрудничество с суверенными державами мира, включая Грузию, Украина четко руководствуется резолюцией Совета безопасности ООН. По его словам, Украина строго придерживается правил, обновленных международными режимами в сфере торговли вооружением, а также внутренним законодательством в сфере экспортного контроля.

«Потому военно-техническое сотрудничество, которое осуществлялось с Грузией, является вполне легитимным и отвечает нашим дружеским отношениям и нормам международного права», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Он отметил, что никаких нарушений международных канонов нет. «Если следовать такой логике, то тогда можно обвинять во всех конфликтах ведущие государства – экспортеры оружия. Я хотел бы, чтобы мы на этой теме не спекулировали», - добавил К.ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, МИД России заявил, что вызывают удивление тон и содержание заявления Министерства иностранных дел Украины о направлении кораблей ВМФ России с целью патрулирования морских пространств возле побережья Абхазии. В заявлении МИД РФ, в частности, выражается обеспокоенность тем, что Украина может быть втянута в вооруженный конфликт. “Считаем, что украинской стороне следовало бы задуматься об этом тогда, когда она поставляла вооружение стороне, начавшей этот конфликт”, - заявляет российское дипломатическое ведомство.

Ранее Украина предостерегла российскую сторону от возможного участия кораблей Черноморского флота Российской Федерации в конфликте вокруг Южной Осетии.