Проверка СИЗО СБУ в Киеве после заявлений представителя ООН о пытках: прокуратура показала видео
14:07, 06 июня 2016Политика
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6 июня состоялась внеплановая проверка следственного изолятора СБУ в Киеве.
Прокуратура обнародовала видео проверки в СИЗО СБУ / ГПУ Фото
В ней приняли участие уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, председатель СБУ Василий Грицак и генеральный прокурор Юрий Луценко.
Как сообщал УНИАН, 3 июня Шимонович на брифинге в Киеве во время представления 14-го доклада Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине заявил о сотнях случаев совершения пыток как на временно оккупированной территории Украины, так и на контролируемой украинской властью.
По его словам, речь идет о случаях на территории, контролируемой вооруженными боевиками, но также и определенные случаи, которые произошли на территории, контролируемой правительством Украины.
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