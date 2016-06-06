Проверка СИЗО СБУ в Киеве после заявлений представителя ООН о пытках: прокуратура показала видео

В ней приняли участие уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, председатель СБУ Василий Грицак и генеральный прокурор Юрий Луценко.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Шимонович на брифинге в Киеве во время представления 14-го доклада Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине заявил о сотнях случаев совершения пыток как на временно оккупированной территории Украины, так и на контролируемой украинской властью.

По его словам, речь идет о случаях на территории, контролируемой вооруженными боевиками, но также и определенные случаи, которые произошли на территории, контролируемой правительством Украины.