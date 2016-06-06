Die Presse: Крошечный жест Москвы

Об этом пишет Ютта Зоммербауэр в статье "Крошечный жест Москвы", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Человек в бронежилете, с рацией и биноклем стоит на плоской крыше девятиэтажного отеля "Родина" в центре Горловки. Вокруг него – панельные строения и зеленые аллеи. Он смотрит в затянутое облаками небо и прислушивается. Глухой звук взрыва. Еще один. Человек берет ручку и отмечает время и направление, откуда был слышен взрыв.

В этом заключается ежедневная работа наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на востоке Украины. Этот человек – бывший сотрудник полиции в Боснии и Герцеговине, он - своеобразный "пост прослушивания", который документирует нарушения режима прекращения огня. Крыша – относительно неопасное место работы. Он говорит, что чувствует себя здесь в безопасности, поскольку центр города уже долгое время не обстреливают.

Нападения на ОБСЕ

Но на поле боя ситуация совсем другая. Во время патрулирования в зоне боевых действий, прежде всего, в определенных горячих точках, недавно произошли серьезные инциденты. В команду ОБСЕ стреляли, два наблюдательных беспилотника миссии были сбиты целенаправленными нападениями в небе.

Некоторые критики утверждают, что невооруженная миссия ОБСЕ слишком слаба, чтобы заставить противников соблюдать Минское соглашение.

Возможно, вскоре ровно 701 наблюдатель получит подкрепление. Уже в течение некоторого времени обсуждается возможность отправки дополнительной полицейской миссии ОБСЕ, которая должна помочь гарантировать безопасность на местах на запланированных местных выборах в сепаратистском регионе (один из пунктов соглашения). Киев выступает за привлечение такой миссии.

Москва впервые показывает готовность к переговорам, в том, что касается развертывания вооруженных наблюдателей. До сих пор она категорически отвергала такой вариант. Там, где между украинской армией и пророссийскими сепаратистами, ведутся наиболее активные боевые действия, могут быть постоянно привлечены дополнительные наблюдатели, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телевизионном интервью. Дополнительным представителям ОБСЕ также может быть предоставлено право на ношение оружия, "если это послужит делу".

Лавров также выразил готовность обсудить привлечение наблюдателей специально для проведения планируемых местных выборов. Лавров не уточнил, смогут ли они носить оружие.

Москва следит за настроениями

Примирительные высказывания министра иностранных дел появились незадолго до решения стран ЕС о будущем политики санкций, которое они примут в конце июня. Россия следит за настроениями в каждой отдельной стране. Особый интерес представляют дебаты в Германии, в которых принципиальная канцлер Ангела Меркель все чаще слышит призывы к отмене санкций со стороны представителей экономики и партии СДПГ. Меркель недавно подтвердила, что отмена санкций возможна только после реализации Минских соглашений.

В другом вопросе Лавров остался непреклонным. Киев требует восстановления контроля над государственной границей, который в настоящее время находится в руках сепаратистов. Контроль над этим отрезком – важный инструмент для разжигания и сдерживания конфликта. Восстановление контроля над границей Киев считает условием для проведения местных выборов, в то время, как Москва и сепаратисты пытаются отложить этот вопрос. Первыми должны быть действия Киева, сказал Лавров. Это относится к закону об амнистии и конституционным поправкам.

Сепаратисты грозят провести свои собственные выборы, независимо от Киева, но до сих пор откладывали их. Предложение Лаврова следует рассматривать как небольшой, выверенный шаг навстречу. Но Москва снова избегает основных спорных вопросов.