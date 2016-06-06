Турчинов - к журналистам в их профессиональный праздник: вы также являетесь солдатами Украины

Как говорится в поздравлении по случаю Дня журналиста, эта "профессия всегда была одной из самых востребованных и самых опасных. Вы всегда на острие, всегда в эпицентре событий. От вашего слова - сказанного или нет, могут зависеть жизни. Журналист – это лакмусовая бумажка для всего общества, это его уши и глаза. Именно вашими глазами мы наблюдаем за событиями дня. Проходят дни, становясь историей. Историей, которую вы пишете".

Читайте такжеТурчинов увидел в заявлениях Путина по Донбассу готовность Кремля продолжать войну

Турчинов поблагодарил журналистов "за ежедневный труд, за то, что, жертвуя своими выходными, своим досугом, добросовестно выполняете профессиональный долг. Это звучит несколько по-военному, но вы также являетесь солдатами Украины. Ваше оружие – слово. И оно должно защищать Украину".

Секретарь СНБО пожелал журналистам "еще больше сил и воодушевления, творческой и личной реализации и огромной веры в Украину, которую мы вместе, совместными усилиями в состоянии сделать настоящей европейской страной. Пусть Господь хранит вас и ваши семьи".