Огрызко обсудил с Саакашвили пути урегулирования кризиса

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, который находится в Грузии, обсудил сегодня с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ пути скорейшего урегулирования кризиса в Южной Осетии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, В.ОГРЫЗКО информировал М.СААКАШВИЛИ об усилиях Украины на международной арене с целью наработки конкретного плана действий выхода из сложившейся ситуации.

В свою очередь Президент Грузии поблагодарил за четкую и взвешенную позицию украинской стороны.