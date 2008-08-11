Огрызко обсудил с Саакашвили пути урегулирования кризиса
10:52, 11 августа 2008Политика
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Президент поблагодарил за четкую позицию
Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, который находится в Грузии, обсудил сегодня с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ пути скорейшего урегулирования кризиса в Южной Осетии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, В.ОГРЫЗКО информировал М.СААКАШВИЛИ об усилиях Украины на международной арене с целью наработки конкретного плана действий выхода из сложившейся ситуации.
В свою очередь Президент Грузии поблагодарил за четкую и взвешенную позицию украинской стороны.
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