В России внезапно скончался временный поверенный в делах РФ в Украине
15:24, 03 июня 2016Политика
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Андрей Воробьев скончался на 57-м году жизни.
В МИД РФ заявили о смерти временного поверенного в делах России в Украине / cont.ws
В Москве внезапно скончался временный поверенный в делах России в Украине Андрей Воробьев, передает ТСН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
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"30 мая 2016 года внезапно скончался советник-посланник посольства РФ в Украине, чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса Андрей Владимирович Воробьев", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале 2014 года МИД РФ вызвал в Москву российского посла в Киеве Михаила Зурабова, после чего Воробьев стал временным поверенным в делах РФ в Украине.
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