В России внезапно скончался временный поверенный в делах РФ в Украине

В Москве внезапно скончался временный поверенный в делах России в Украине Андрей Воробьев, передает ТСН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Читайте такжеПутин сменил представителя России в контактной группе по Донбассу

"30 мая 2016 года внезапно скончался советник-посланник посольства РФ в Украине, чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса Андрей Владимирович Воробьев", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2014 года МИД РФ вызвал в Москву российского посла в Киеве Михаила Зурабова, после чего Воробьев стал временным поверенным в делах РФ в Украине.