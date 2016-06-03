У Путина заверяют, что "Россия никогда не вмешивается в дела других государств"

Как передает собственный коррспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление кандидата в президенты США Хиллари Клинтон о том, что победа на выборах ее основного соперника Дональда Трампа вызвала бы "праздник в Кремле", сказал: "Я хочу вам напомнить последовательную позицию президента Путина на этот счет, которая заключается в том, что у России есть выгодное отличие от ряда стран - мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Поэтому, естественно, мы считаем, что наилучшим кандидатом в президенты США будет тот, за которого проголосует большинство американцев при всех особенностях электоральной системы Соединенных Штатов".

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На вопрос, действительно ли в Кремле будет праздник, если президентские выборы в США выиграет Трамп, он ответил: "А повод какой будет?".

Песков сказал, что не понимает постановку вопроса, поэтому не может на него ответить.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.