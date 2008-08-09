Костенко: военными действиями против Грузии Россия предупреждает Украину

Лидер Украинской народной партии, народный депутат Украины Юрий КОСТЕНКО уверен, что Россия, начав военные действия в Грузии, ставит целью помешать вступлению этой страны в НАТО и Европейский Союз.

Об этом говорится в комментарии Ю.КОСТЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой УНП.

По мнению Ю.КОСТЕНКО, «это подтверждается словами канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ, которая заявила, что до установления политической стабильности в Грузии (то есть до решения проблемы между Грузией и Россией) Германия не будет поддерживать ПДЧ по Грузии».

«Речь не столько об угрозе для России, если Грузия станет членом НАТО, сколько о разделе сфер влияния, на котором настаивает Москва, - все постсоветские страны, кроме Прибалтийских, должны быть в сфере российского геополитического, военного, экономического влияния. Поэтому Россия так активно выражает свою поддержку сепаратистам Абхазии, Аджарии и Южной Осетии и прибегает к прямым военным действиям», - сказал лидер УНП.

Этим же, по его мнению, объясняется и активность российских политиков в Украине, которые «не устают устраивать провокации на тему о статусе Севастополя и заявляют, что Черноморский Флот РФ не выйдет из Крыма». «Таким образом Россия хочет показать, «кто в доме хозяин», то есть к чьей сфере влияния принадлежат эти регионы», - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Лидер УНП также считает, что «военными действиями против Грузии Россия предупреждает Украину относительно наших евроинтеграционных планов».

При таких обстоятельствах, считает украинский политик, «действия в Грузии – это последнее предупреждение украинским политикам «высокого полета», что они должны не заигрывать с Кремлем, в надежде на мифическую политическую поддержку на выборах – президентских или парламентских, а защищать национальные интересы Украины». «Поиск поддержки Москвы приведет украинских политиков к тому, что им негде будет царствовать – ни в статусе премьера, ни в статусе президента, а их роль сведется к генерал-губернатору, как это уже бывало в истории Украины», - добавил Ю.КОСТЕНКО.

«Разговоры о реверсном использовании нефтепровода «Одесса-Броды» я напрямую связываю с президентскими выборами и не могу расценить их иначе, как готовность сдать национальные интересы в обмен на кресло генерал-губернатора Украины», - заявил лидер Украинской народной партии.