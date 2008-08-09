Кучме - 70

Сегодня, 9 августа, Президенту Украины Леониду КУЧМЕ, который свыше десяти лет (1994-2005) возглавлял страну, исполняется 70.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президентского фонда Леонида КУЧМЫ «Украина», праздничные мероприятия носят неформальный, частный характер и проходят на южном побережье Крыма.

Отметить юбилей собрались вместе с семьей самые близкие Л.КУЧМЕ люди – друзья молодости, соратники «космического» и политического периодов биографии, представители науки и культуры.

Вместе с тем, по данным пресс-службы, Л.КУЧМА попросил гостей оставить попытки вручить ему какие-либо подарки. Однако, отметил он, лучшим подарком будет взнос в благотворительный Фонд «Украина». Значительную часть собранных средств планируется направить на преодоление последствий катастрофического наводнения в западных регионах государства, отметили в Фонде.