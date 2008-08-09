Южная Осетия недовольна помощью россиян

В настоящее время ведется массированный танковый обстрел Цхинвали, сообщает Госкомитет по информации и печати Южной Осетии. "Прошла информация об авиаударах российских ВВС по Поти и Гори", - отметили в ведомстве. "Гораздо важнее нанести удар по тем танкам, которые в данный момент бомбят Цхинвали, направляясь к нему из Никози".

Ранее сообщалось, что российские военные освободили Цхинвали и приступили к выдавливанию грузинских подразделений за зону ответственности миротворческих сил.