Россия признала потерю двух самолетов в боях с Грузией

Сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Анатолий Наговицын подтвердил факт уничтожения двух самолетов ВВС РФ. Об обстоятельствах уничтожения первого самолета он ничего не сообщил. Однако он подтвердил сообщение Совета безопасности Грузии о том, что сегодня ПВО Грузии сбили российский истребитель.

Таким образом, по его словам, Россия потеряла уже два самолета. Судьба пилотов обоих воздушных судов, как пишет РосБизнесКонсалтинг, неизвестна. Однако МВД Грузии заявляет, что допрашивает пилота одного из сбитых российских самолетов. "У нас действительно находится российский пилот, которого допрашивают наши сотрудники", - сказал РИА Новости начальник аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили.