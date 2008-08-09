Ющенко дал поручение Медведько

Прокуратура должна предотвращать и своевременно выявлять нарушения действующего законодательства на территориях, которые попали в стихийное бедствие.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме Президента на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

«В связи со стихийным бедствием, в которое попали отдельные территории западного региона Украины, государственные органы проводят работу, направленную на преодоление его последствий, в частности, путем предоставления технической и материальной помощи», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, «важную роль в обеспечении правопорядка на местах, контроля над сохранением ресурсов, которые непосредственно выделены на устранение нанесенного вреда, от возможных хищений или их нецелевого использования, должны играть органы прокуратуры».

С целью предотвращения и своевременного выявления нарушений действующего законодательства на данных территориях и осуществления мер прокурорского реагирования Президент просит генпрокурора предпринять соответствующие организационные и практические шаги и ожидает его личный доклад о результатах работы каждые 10 дней.